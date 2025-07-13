Hazine yarın üç tahvil ihalesi düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2, 4 ve 5 yıl vadeli olmak üzere toplam üç devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek. İhalelerde sabit kuponlu ve TÜFE’ye endeksli seçenekler sunulacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın üç devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,92 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.
İkinci ihalede, 4 yıl (1428 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 2,25 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Üçüncü ihalede de 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 17,05 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.