Hazine'nin tahvil ihraç miktarı 3,5 milyar dolar oldu

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, ihraç tutarı 3 Ekim 2024 tarihinde hesaplarımıza girecek.

Açıklamada şöyle denildi:

"2024 yılı Hazine dış finansman programı çerçevesinde, ABD doları cinsinden 10 yıl vadeli (Ocak 2035) bir tahvil ihracı için 24 Eylül 2024 tarihinde Bank of America, BBVA, Citigroup ve J.P. Morgan’a yetki verilmişti. Söz konusu ihraç 25 Eylül 2024 tarihinde sonuçlanmış ve ihraç miktarı 3,5 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

İhraç tutarı 3 Ekim 2024 tarihinde hesaplarımıza girecektir.



3 Ocak 2035 vadeli tahvilin kupon oranı %6,50, getiri oranı %6,75 olarak gerçekleşmiştir. Yeni tahvil ihracı ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yükümlülük yönetimi işlemi kapsamında, uluslararası sermaye piyasalarında işlem görmekte olan 2024-2026 vadeleri arasındaki ABD doları cinsinden 6 adet tahvilin, yeni ihraç edilecek tahvil ile değiştirilmesi ve/veya nakit karşılığı geri alınabilmesi için iade talep toplama süresi de 25 Eylül 2024 tarihinde sona ermiştir.



İhraç edilen 2035 vadeli 3,5 milyar ABD doları nominal tutarlı tahvilin yaklaşık 1,85 milyar dolarlık kısmı 2024 ve 2025 vadelerindeki tahvillerin yükümlülük yönetimi işlemi kapsamında değiştirilmesi için kullanılmış olup, kalan kısmı ise nakit finansman olarak temin edilmiştir.



İşlem kapsamında nakit karşılığı geri alım talepleri ile 2026 vadeli tahviller için değişim talepleri karşılanmamıştır. Değişim işleminin ayrıntıları ve ihraca ilişkin nihai nakit tutar, işleme ilişkin süreçlerin tamamlanmasının ardından kesinleşecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Yeni ihracın değişime tabi olmayan nakit finansman kısmına yaklaşık 150 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katına yakın talep göstermiştir.



Tahvilin %40’ı ABD, %36’sı Birleşik Krallık, %11’i diğer Avrupa ülkeleri, %9’u Türkiye, %4’ü Orta Doğu ve diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır. Gerçekleştirilen yükümlülük yönetimi işlemi, dış borç stokunun kısa vadeli geri ödeme profiline yönelik uzun bir aradan sonra ilk kez gerçekleştirilen aktif bir borç yönetimi işlemidir. İşlemle 2024 ve 2025 yıllarında gerçekleşecek toplam yaklaşık 1,85 milyar ABD doları tutarındaki anapara itfası 2035 yılına ötelenmiştir. Böylelikle, ortalama vadesi 1 yıldan az olan tahviller, 10 yıl 3 ay vadeli yeni bir tahville değiştirilmiştir.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2024 yılında uluslararası sermaye piyasalarında toplam yaklaşık 10,5 milyar ABD doları tutarında tahvil ihracı gerçekleştirilmiş olup, bunun yaklaşık 8,6 milyar dolarlık kısmı nakit finansman olarak sağlanmıştır."