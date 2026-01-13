Hazır beton endeksi 2025'i eşik değerin altında kapattı

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), inşaat sektörü ile bağlantılı imalat ve hizmet alanlarındaki mevcut durumu ve beklentileri ortaya koyan 2025 Aralık Ayı Hazır Beton Endeksi Raporu'nu yayımladı. Rapora göre Hazır Beton Endeksi, yılın son ayında kritik eşik seviyesine yakın seyretti ancak eşik değerin üzerine çıkamadı.

Endeksler yılın son çeyreğinde sınırlı toparlandı

Raporda, tüm endekslerin yılın büyük bölümünde eşik değerin altında dalgalı bir seyir izlediği, son çeyrekte ise sınırlı bir toparlanma eğilimi gösterdiği belirtildi. Aralık ayında endeks değerleri kasım ayına kıyasla belirgin bir değişim sergilemezken, alt endeksler birbirine yakın seviyelerde gerçekleşti.

Güven Endeksi, yıl içindeki dalgalanmaların ardından aralık ayında gerileyerek diğer alt endekslerin gerisinde kaldı. Faaliyet Endeksi, yaz aylarındaki yükselişin ardından sonbaharda dengelendi ve aralık ayında eşik değere oldukça yakın bir seviyede yatay seyrini sürdürdü. Beklenti Endeksi ise yıl boyunca görece istikrarlı bir görünüm sergilemekle birlikte aralık ayında hafif düşüşle eşik değerin altında kaldı.

Yıllık bazda güven ve beklenti zayıf

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla bakıldığında, aralık ayında endekslerde genel olarak zayıf bir yıllık görünüm dikkat çekti. Faaliyet Endeksi yıllık bazda yüzde 0,3 artarak sınırlı bir toparlanmaya işaret ederken, Güven Endeksi yüzde 0,9 düşüşle en olumsuz performansı sergiledi. Beklenti Endeksi yüzde 0,5, Hazır Beton Endeksi ise yüzde 0,4 oranında geriledi.

Bu tablo, yıl sonunda inşaat faaliyetlerinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla korunmuş olduğunu ancak sektörde güven ve beklenti tarafındaki kırılganlığın sürdüğünü ortaya koydu.

“Sektörde temkinli görünüm devam ediyor”

Raporu değerlendiren THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, faaliyet endeksinin aralık ayında eşik değere yakın seviyede yatay seyrettiğini belirterek, “Alt endekslerdeki sınırlı hareketliliğe paralel olarak Hazır Beton Endeksi eşik değerin üzerine çıkamamıştır. Yıl sonunda inşaat faaliyetleri korunurken, güven ve beklenti tarafındaki gerileme sektörde temkinli bir görünümün devam ettiğini göstermektedir” dedi.

İnşaat sektörü güven endeksi en düşük seviyede

Ekonomik gelişmelere de değinen Işık, TÜİK verilerine göre aralık ayında inşaat sektörü güven endeksinin 84,5 seviyesine gerilediğini ve kötümser eşik altında kalmayı sürdürdüğünü hatırlattı. Aynı dönemde ekonomik güven endeksinin 99,5, hizmet sektörü güven endeksinin 112,3 ve perakende ticaret sektörü güven endeksinin 115,4 seviyelerinde gerçekleştiğini vurgulayan Işık, en düşük güven düzeyinin yine inşaat sektöründe görüldüğünü söyledi.