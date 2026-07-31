Haziran ayı dış ticaret tablosu: İhracat yükselse de açık büyüdü

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, genel ticaret sistemi kapsamında 2026 yılı haziran ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,7 artarak 24 milyar 915 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 23 artışla 35 milyar 285 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Haziran ayında dış ticaret açığı yıllık bazda yüzde 26,2 artarak 8 milyar 218 milyon dolardan 10 milyar 370 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise geçen yılın aynı ayındaki yüzde 71,4 seviyesinden yüzde 70,6'ya geriledi.

İlk 6 ayda ihracat 136 milyar dolara yaklaştı

Ocak-haziran döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artışla 135 milyar 980 milyon dolar olurken, ithalat yüzde 4,6 yükselişle 189 milyar 120 milyon dolara çıktı.

Yılın ilk yarısında dış ticaret açığı yüzde 7,4 artarak 53 milyar 140 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 72,6'dan yüzde 71,9'a geriledi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret hacmi 51,3 milyar dolar

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç tutulduğunda haziran ayında ihracat yüzde 23,2 artışla 23 milyar 302 milyon dolara, ithalat ise yüzde 24,3 yükselişle 28 milyar 16 milyon dolara çıktı.

Bu kapsamda enerji ve altın hariç dış ticaret açığı 4 milyar 713 milyon dolar olarak hesaplanırken, dış ticaret hacmi yüzde 23,8 artışla 51 milyar 318 milyon dolara ulaştı. Bu grupta ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 83,2 olarak gerçekleşti.

İhracatta imalat sanayi öne çıktı

Haziran ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatın yüzde 93,7'sini imalat sanayi oluşturdu. Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,5, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı ise yüzde 2 oldu.

İthalatta ise ara malları yüzde 71,4 ile en büyük payı alırken, sermaye malları ve tüketim mallarının payı ayrı ayrı yüzde 14,2 olarak kaydedildi.

Almanya ihracatta, Çin ithalatta ilk sırada

Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 971 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya'yı ABD, İtalya, Birleşik Krallık ve İspanya izledi. İlk beş ülkeye yapılan ihracat toplam ihracatın yüzde 29'unu oluşturdu.

İthalatta ise ilk sırada 5 milyar 276 milyon dolarla Çin yer aldı. Çin'i Rusya Federasyonu, Almanya, ABD ve İtalya takip etti. İlk beş ülkeden yapılan ithalat toplam ithalatın yüzde 41,6'sını oluşturdu.

Mevsim etkisinden arındırılmış verilerde ihracat geriledi

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre haziran ayında ihracat bir önceki aya göre yüzde 1,8 azalırken, ithalat yüzde 7,1 arttı.

Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise haziran ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9, ithalat ise yüzde 8,7 artış gösterdi.

Yüksek teknoloji ihracatının payı yüzde 4,4

Haziran ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 4,4 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ithalatı içindeki payı ise yüzde 12,1 oldu.

Ocak-haziran döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ihracatındaki payı yüzde 3,5, ithalattaki payı ise yüzde 12 seviyesinde hesaplandı.