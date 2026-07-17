Haziranda trafiğe 194 bin 740 yeni taşıt katıldı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2026 Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni açıkladı.

Buna göre haziran ayında trafiğe 194 bin 740 taşıtın kaydı yapıldı. Yeni kayıtların yüzde 49,4'ünü motosiklet, yüzde 37,8'ini otomobil, yüzde 8,5'ini kamyonet oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 22 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 yükseldi. Aylık bazda motosiklet kayıtları yüzde 62,1 artarken, otomobil kayıtları yüzde 2,9 geriledi.

Haziran sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 34 milyon 545 bin 132'ye ulaştı. Taşıt parkının yüzde 51,7'sini otomobiller, yüzde 21,5'ini motosikletler ve yüzde 14,4'ünü kamyonetler oluşturdu.

Otomobilde Renault ilk sırada

Haziran ayında 73 bin 665 otomobil trafiğe kaydedildi. En fazla kayıt yapılan marka yüzde 20,5 payla Renault olurken, Hyundai, Volkswagen, Fiat ve Toyota ilk beşte yer aldı. TOGG'un payı ise yüzde 2,8 olarak gerçekleşti.

Haziran ayında toplam 941 bin 964 taşıtın devri yapılırken, bunların yüzde 64,6'sını otomobiller oluşturdu.

Elektrikli otomobillerin payı yüzde 17,8'e çıktı

Ocak-haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7 azalarak 962 bin 739 oldu. Aynı dönemde kaydı yapılan 456 bin 50 otomobilin yüzde 41,8'i benzinli, yüzde 31,6'sı hibrit, yüzde 17,8'i elektrikli, yüzde 7,8'i dizel ve yüzde 1'i LPG'li araçlardan oluştu.

Haziran sonu itibarıyla trafikteki otomobillerin yüzde 32,1'i dizel, yüzde 31'i benzinli, yüzde 29,4'ü LPG'li, yüzde 4,7'si hibrit ve yüzde 2,5'i elektrikli olarak kayıtlara geçti.

Ocak-haziran döneminde trafiğe kaydedilen otomobillerde en çok tercih edilen renk yüzde 41,8 ile gri olurken, beyaz ve siyah griyi takip etti.