Hedefler 1.5 derece gerçekler 3 derece

Başak Nur GÖKÇAM

Sanayi devrimiyle bir­likte insan faaliyetle­ri ve fosil yakıt kullanı­mındaki artış, gezegenimizin hızla ısınmasına neden oldu. Hükümetler Arası İklim De­ğişikliği Paneli’nin 2023 İk­lim Değişikliği Raporu’na gö­re 1850-1900 yıllarına kıyas­la 2011-2020 yılları arasında küresel sıcaklık 1.1 derece arttı. Bu ısınma sonucu yaşa­nan iklim değişikliği etkileri ve küresel ısınma sonucu 1-2 derecelik sıcaklık artışları ise gezegenin geleceği için büyük bir tehdit oluşturuyor.

Isınmanın iler­lemesini bir nebze ol­sun yavaşlatmak ve sabit tut­mak ise gelecek nesiller açı­sından büyük önem taşıyor. Bu kapsamda da 2015 yılın­da düzenlenen Paris İklim Anlaşması’nda küresel ısın­mayı 2 derecenin altında tut­mak, hatta ada ülkelerinin sular altında kalmaması için 1.5°C derece ile sınırlamak kararlaştırıldı.

Türkiye’nin de aralarında yer aldığı imza­cı ülkeler, küresel ısınmaya karşı emisyonlarını azaltma taahhütlerinde bulunulsa da mevcut durum gösteriyor ki gezegendeki ısınmayı dur­durmak için kat edilen bir yol yok. Hatta durum beklenen­den de kötüye gidiyor.

Birden fazla iklim modeli ile çalışıldı

Yürütülen yeni bir araştır­maya göre yapay zekâ, dün­yanın büyük bir bölümünde sıcaklıkların daha önce tah­min edilenden çok daha hızlı bir şekilde 3°C'ye yükselece­ğini öngördü. Environmental Research Letters dergisinde yayımlanan, Colorado Eya­let Üniversitesi profesörü Elizabeth Barnes, Stanford Üniversitesi profesörü No­ah Diffenbaugh ve ETH-Zü­rih profesörü Sonia Senevi­ratne tarafından yürütülen araştırmada araştırma, üç ön­de gelen iklim bilimci tarafın­dan yapıldı.

Önceki tahmin­leri iyileştirmek ve daha doğ­ru bölgesel tahminler sunmak için birden fazla iklim mode­li ve gözlemden gelen bilgile­ri birleştiren son teknoloji bir yapay zekâ transfer öğrenme yaklaşımı kullanıldı.

10 küresel iklim modelin­den elde edilen bilgileri bir­leştirerek, yapay zekâya soran iklim bilimciler, Hükümetle­rarası İklim Değişikliği Pane­li’nin (IPCC) tanımladığı ka­ra bölgelerinin çoğunun 2040 veya daha öncesinde kritik 1,5°C eşiğini aşacağı sonucu­na ulaştı. Benzer şekilde bazı bölgelerin de 2060 yılına ka­dar 3,0°C eşiğini aşması bek­leniyor. Ve bu daha önceki ça­lışmalarda öngörülenden da­ha erken bir tarih.

Yenilikli teknolojiler iklim modellemeleri için önemli

Çalışmaya ilişkin değerlen­dirmede bulunan Elizabeth Barnes, “Araştırmamız, böl­gesel tahminleri iyileştirmek ve sınırlamak ve eyleme geçi­rilebilir içgörüler sağlamak amacıyla, transfer öğrenimi gibi yenilikçi yapay zekâ tek­niklerinin iklim modelleme­sine dahil edilmesinin önemi­ni vurguluyor” dedi.

Esas zorluk belirsizlik

Stanford Üniversitesi'nde profesör ve makalenin ortak yazarı Noah Diffenbaugh, “Sadece küresel sıcaklık artışlarına değil, aynı zamanda yerel ve bölgesel alanlardaki belli değişikliklere odaklanmak önemli.

Bölgesel ısınma eşiklerine ne zaman ulaşılacağını sınırlayarak, toplum ve ekosistemler üzerindeki belirli etkilerin zamanlamasını daha net bir şekilde öngörebiliriz. Zorluk, bölgesel iklim değişikliğinin daha belirsiz olabilmesidir, çünkü iklim sistemi daha küçük mekansal ölçeklerde doğası gereği daha gürültülüdür. Atmosferdeki, okyanustaki ve kara yüzeyindeki süreçler, belirli bir bölgenin küresel ölçekteki ısınmaya tam olarak nasıl tepki vereceği konusunda belirsizlik yaratır" dedi.

Temel Bulgular

Araştırmacılar, yapay zekâ tabanlı transfer öğrenmesini kullanarak sıcaklık artışlarını tahmin etmek için 10 farklı iklim modelinden gelen verileri analiz ettiler ve şunları buldular:

-2040 yılına kadar 34 bölgenin ısınmasının 1,5°C’yi aşması bekleniyor.

-Bu 34 bölgenin 31’inin 2040 yılına kadar 2°C’lik ısınmaya ulaşması bekleniyor.

-Bu 34 bölgenin 26’sının 2060 yılına kadar 3°C’yi aşan ısınmaya sahip olması öngörülüyor.

Eşiğe daha hızlı ulaşacak bölgeler hangileri?

Çalışmaya göre Güney Asya, Akdeniz, Orta Avrupa ve Sahra Altı Afrika’nın bazı bölgelerinin bu eşiklere daha hızlı ulaşması bekleniyor; bu da savunmasız ekosistemler ve topluluklar için riskleri artıracak.