Hindistan borsası haftayı düşüşle kapattı

Hindistan’ın BSE Sensex endeksi, cuma gününü yüzde 0,6 düşüşle 83.938,7 puandan kapatarak 16 Ekim’den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Böylece endeks, üst üste ikinci işlem gününü de kayıpla tamamladı.

Piyasadaki bu zayıflıkta, yabancı yatırımcı çıkışları, karmaşık şirket bilançoları ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecekteki faiz kararlarına dair belirsizlik etkili oldu. Öte yandan, ABD-Çin ticaret anlaşmasının temkinli bir şekilde karşılanması da piyasa güvenini sınırladı.

Günün en çok değer kaybeden hisseleri arasında Eternal, NTPC, Kotak Mahindra Bank, ICICI Bank, Bajaj Finserv, Power Grid, Trent ve HDFC Bank yer aldı. Bu hisselerdeki kayıplar yüzde 1 ila 3,5 arasında değişti.

Son beş haftanın ilk haftalık kaybı

Buna karşılık, Bharat Electronics hisseleri, şirketin 7,32 milyar rupi tutarında yeni sipariş aldığını açıklamasının ardından çeyrek dönem bilançoları öncesinde yüzde 4’e yakın yükseldi.

Ayrıca Larsen & Toubro, Tata Consultancy Services ve State Bank of India hisseleri de yüzde 0,3 ila 1,1 arasında değer kazandı. ITC hisseleri ise, beklentilerin üzerinde gelen ikinci çeyrek kârı sonrasında yüzde 0,4 artış gösterdi.

Haftalık bazda Sensex endeksi yüzde 0,3 düşerek son beş haftanın ilk haftalık kaybını yaşarken, Ekim ayı genelinde yüzde 4,6 yükselişle kapanış yaptı.