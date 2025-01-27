Hizmet, perakende ve inşaat sektöründe güven endeksi arttı
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre güven endeksi, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe arttı. TÜİK, 2024 yılının aralık ayında da bu üç sektörde güven endeksinin arttığını açıklamıştı.
Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.
Buna göre, güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 2,5, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,4, inşaat sektöründe de yüzde 2,6 oranında arttı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 2,5 oranında artarak 116,5 değerini aldı.
Perakende ticaret sektöründe ise yüzde 1,4 oranında artarak 114,5 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 2,6 oranında artarak 91,7 değerini aldı.
Aralık ayındaki rakamlar
TÜİK, 2024 yılının aralık ayında ise güven endeksinin hizmet sektöründe yüzde 2,4, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,2 ve inşaat sektöründe yüzde 1,9 arttığını açıklamıştı.