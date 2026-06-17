Hizmet sektöründe büyüme sürdü: Yıllık yüzde 2,2 arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Nisan ayına ilişkin Hizmet Üretim Endeksi verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre, hizmet üretim endeksi nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artış gösterdi.

Yıllık bazda alt sektörler incelendiğinde, ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 2,0 azalırken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4,0 arttı. Bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 13,9 ile en güçlü yükselişi kaydederken, gayrimenkul hizmetleri yüzde 3,8 geriledi. Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 8,9 artış gösterirken, idari ve destek hizmetleri yüzde 0,6 azaldı.

Aylık bazda düşüş yaşandı

Hizmet üretim endeksi, 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 azaldı.

Aylık değişimlere bakıldığında ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,9, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 2,2, gayrimenkul hizmetleri yüzde 1,6 ve idari ile destek hizmetleri yüzde 1,1 geriledi.

Aynı dönemde bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2,6, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler ise yüzde 0,5 artış kaydetti.

Nisan ayında hizmet sektöründe yıllık bazda büyüme devam ederken, aylık bazda sınırlı bir daralma yaşandı. Bilgi ve iletişim hizmetleri hem yıllık hem de aylık performansıyla sektörler arasında pozitif ayrıştı.