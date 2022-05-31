Hizmet sektöründe enflasyon rekor kırdı

TÜİK verilerine göre, Hizmet ÜFE, 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 29,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83,27 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 51,60 artış gösterdi.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri yıllık yüzde 103,76 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 103,76, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 71,81, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 41,80, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 180,49, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 44,77, idari ve destek hizmetlerde yüzde 62,76 artış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 4,65, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 6,64, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 5,61, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 7,09, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 3,74, idari ve destek hizmetlerde yüzde 4,01 artış gerçekleşti.

Yıllık bazda 20 alt sektör daha düşük, 7 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

H-ÜFE sektörlerinde yıllık en düşük artış; telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 22,43, hukuk ve muhasebe hizmetlerinde yüzde 22,67, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetlerinde yüzde 38,23 olarak gerçekleşti. Buna karşılık gayrimenkul hizmetleri yüzde 180,49, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 129,12, posta ve kurye hizmetleri yüzde 109,60 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

H-ÜFE sektörlerinde aylık en düşük artış; veterinerlik hizmetlerinde yüzde 0,40, hukuk ve muhasebe hizmetlerinde yüzde 0,50, depolama ve destek hizmetlerinde (taşımacılık için) yüzde 0,91 olarak gerçekleşti. Buna karşılık programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 15,80, bilgi hizmetleri yüzde 9,61, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 9,48 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.