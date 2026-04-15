Hizmet sektöründe toparlanma sinyali: Şubatta yıllık artış yüzde 2,3

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, hizmet üretim endeksi 2026 yılı şubat ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,3 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 13,3 ile en güçlü artışı kaydederken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 3,5, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 5,6, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,4 artış gösterdi.

Buna karşılık, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,3, gayrimenkul hizmetlerinde ise yüzde 8,7 oranında düşüş yaşandı.

Aylık artışta geniş tabanlı yükseliş

Şubat ayında hizmet üretim endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarak sektörde kısa vadeli toparlanmaya işaret etti. Aylık bazda en dikkat çekici artış yüzde 3,6 ile bilgi ve iletişim hizmetlerinde görülürken, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 2,0, gayrimenkul hizmetleri yüzde 1,6, idari ve destek hizmetleri yüzde 1,2 ve ulaştırma ile depolama hizmetleri yüzde 0,9 artış kaydetti.

Aynı dönemde konaklama ve yiyecek hizmetleri ise yüzde 0,7 gerileyerek aylık bazda negatif ayrıştı.

Bilgi ve iletişim sektörü öne çıktı

Veriler, hizmet sektöründe büyümenin özellikle teknoloji ve iletişim odaklı alanlarda yoğunlaştığını ortaya koyarken, gayrimenkul tarafındaki sert düşüş sektörel dengeler açısından dikkat çekti.