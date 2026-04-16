Hizmet ticaretinde dengeleri büyükler belirledi: İhracatta yüzde 62'lik pay

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan “Girişim Özelliklerine Göre Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri, 2024” verilerine göre, hizmet ihracatının yüzde 62,3’ü büyük ölçekli girişimler tarafından gerçekleştirildi. Aynı dönemde hizmet ithalatında da büyük ölçekli firmaların payı yüzde 56,0 oldu.

Mikro ölçekli girişimler (1-9 çalışan), ihracat yapan girişimlerin yüzde 74,3’ünü oluşturmasına rağmen toplam ihracattan yalnızca yüzde 8,7 pay aldı. Küçük ölçekli işletmelerin payı yüzde 12,3, orta ölçekli işletmelerin payı ise yüzde 16,4 olarak kaydedildi.

Hizmet ithalatı tarafında da benzer bir dağılım dikkat çekti. Mikro ölçekli girişimler toplam ithalatın yüzde 7,9’unu gerçekleştirirken, küçük ölçekli işletmeler yüzde 7,2, orta ölçekli işletmeler ise yüzde 17,7 pay aldı. Buna karşın büyük ölçekli girişimler, toplam ithalatın yüzde 56,0’ını tek başına üstlendi.

Ulaştırma sektörü ihracatta açık ara lider

Toplamda 60 milyar 913 milyon dolarlık hizmet ihracatında en büyük pay ulaştırma ve depolama sektörüne ait oldu. Bu alanda faaliyet gösteren girişimler 40 milyar 252 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Bilgi ve iletişim sektörü 5 milyar 906 milyon dolarla öne çıkarken, imalat sanayi 4 milyar 284 milyon dolar, finans ve sigorta faaliyetleri ise 2 milyar 929 milyon dolar ihracat yaptı.

İthalatta imalat sanayi ilk sırada

Hizmet ithalatı 48 milyar 462 milyon dolar olarak gerçekleşirken, en büyük pay 12 milyar 752 milyon dolarla imalat sanayi girişimlerine ait oldu. Toptan ve perakende ticaret 9 milyar 660 milyon dolar, finans ve sigorta sektörü 3 milyar 826 milyon dolar, bilgi ve iletişim faaliyetleri ise 2 milyar 728 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi.

Yabancı kontrollü şirketlerin payı dikkat çekti

Hizmet ihracatının yüzde 18,8’i, ithalatın ise yüzde 32,0’ı yabancı kontrollü girişimler tarafından yapıldı.

Taşımacılık hizmetlerinde ihracatın yüzde 90,2’si ve ithalatın yüzde 76,2’si Türkiye kontrollü şirketlerden gelirken, telekomünikasyon ve bilgi hizmetlerinde yabancı kontrollü girişimlerin etkisi öne çıktı. Bu alanda ihracatın yüzde 51,4’ü ve ithalatın yüzde 32,3’ü yabancı şirketler tarafından gerçekleştirildi.