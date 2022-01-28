Hizmet üretici enflasyonu yüzde 12,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, H-ÜFE 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 12,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 54,89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,54 artış gösterdi.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri yıllık yüzde 70,79 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 70,79, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 43,41, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 22,14, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 151,67, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 23,77, idari ve destek hizmetlerde yüzde 35,34 artış gerçekleşti.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri aylık yüzde 18,76 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 18,76, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 10,79, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 4,83, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 7,12, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 4,87, idari ve destek hizmetlerde yüzde 9,80 artış gerçekleşti.

Yıllık H-ÜFE'ye göre 21 alt sektör daha düşük, 6 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

H-ÜFE sektörlerinde yıllık en düşük artış; programcılık ve yayıncılık hizmetlerinde yüzde 8,74, hukuk ve muhasebe hizmetlerinde yüzde 11,37, telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 14,54 olarak gerçekleşti. Buna karşılık su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 155,61, gayrimenkul hizmetleri yüzde 151,67, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 111,75 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık H-ÜFE'ye göre 20 alt sektör daha düşük, 7 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

H-ÜFE'de aylık azalış gösteren tek alt sektör yüzde 10,09 ile programcılık ve yayıncılık hizmetleri oldu. En düşük artış gösteren alt sektörler ise yüzde 0,71 ile bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri, yüzde 1,04 ile bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri oldu. Buna karşılık depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 27,03, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 24,11, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 20,81 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.