Hizmet üretim endeksi eylülde yıllık yüzde 3,1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, hizmet üretim endeksi (2021=100) Eylül 2025’te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 artış gösterdi.

Alt sektörler incelendiğinde, ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,8 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4,9, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 17,1, gayrimenkul hizmetleri yüzde 6,2, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,5 ve idari ve destek hizmetleri yüzde 2,5 oranında artış kaydetti.

Aylık bazda değerlendirildiğinde, endeks bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı.

Eylülde ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,2 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri sabit kaldı. Bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 6,3 artarken, gayrimenkul hizmetleri yüzde 2,2, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,5, idari ve destek hizmetleri yüzde 0,1 geriledi.