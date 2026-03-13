Hizmet üretim endeksi ocakta geriledi: Yıllık bazda yüzde 0,4 düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Ocak ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre hizmet üretim endeksi (2021=100) ocak ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,4 geriledi.

Alt sektörler incelendiğinde ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 4,7 düşüş yaşanırken, gayrimenkul hizmetleri yüzde 1,3, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler ise yüzde 1,8 azaldı. Aynı dönemde idari ve destek hizmetlerinde sınırlı bir artış görüldü ve endeks yüzde 0,1 yükseldi.

Öte yandan bazı hizmet alanlarında artış dikkat çekti. Konaklama ve yiyecek hizmetleri yıllık bazda yüzde 5,9 artarken bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 7,5’lik yükseliş kaydedildi.

Aylık bazda da gerileme görüldü

Hizmet üretim endeksi ocak ayında bir önceki aya göre de düşüş gösterdi. Buna göre endeks aylık bazda yüzde 0,2 azaldı.

Aylık değişimde ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 4,3 gerilerken konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,6, bilgi ve iletişim hizmetleri ise yüzde 3,6 arttı.

Gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 4,4, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 5,5, idari ve destek hizmetlerinde ise yüzde 1,7 oranında artış kaydedildi.

Ocak ayı verileri, hizmet sektöründe bazı alanlarda toparlanma görülse de ulaştırma ve depolama tarafındaki zayıflığın genel endeks üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu ortaya koydu.