Hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde güven artarken, inşaat sektöründe düştü

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin sektörel güven endeksleri verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi şubatta 100,4 iken, bu ay yüzde 5,1 yükselerek 105,5 değerini aldı.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son 3 aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 1,2 değer kazanarak 103 oldu.

Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 3,9 artarak 101,8 değerini aldı. Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 10,1 yükselerek 111,7 olarak hesaplandı.

Perakende ticaret sektörü

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi martta yüzde 0,2 artarak 109,2 değerini aldı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son 3 aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 4 azalarak 117,3 oldu.

Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 1,6 yükselerek 94,1 oldu. Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 3,8 artarak 116,2 değerine ulaştı.

İnşaat sektörü

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ay 83,1 iken, marta yüzde 4 azalarak 79,8 oldu.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 0,8 düşüşle 76,3 oldu. Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise yüzde 6,8 azalarak 83,2 değerini aldı.

İnşaat sektöründe mart ayında girişimlerin yüzde 51,5'i faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 48,5'i ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu bildirdi.

İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden "finansman sorunları" şubat ayında yüzde 26,3 düzeyindeyken martta yüzde 24,5, "talep yetersizliği" şubat ayında yüzde 25,7 iken martta yüzde 23,2 ve "diğer faktörler" şubatta yüzde 27,2 iken mart ayında yüzde 24,3 olarak kayıtlara geçti.