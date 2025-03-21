HSBC'den TCMB'nin faiz kararına ilişkin tahmin 

İngiltere merkezli yatırım bankası HSBC, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararlarına ilişkin tahminde bulundu.

HSBC, TCMB'nin ekim ayına kadar faizleri yüzde 30'a düşürmesini beklediklerini ifade etti.

"Yukarı yönlü riskler bulunmaktadır"

HSBC, TCMB için temel senaryolarının 2025 yılının ekim ayına kadar her toplantıda 250 baz puan düşürerek yüzde 30'a indirilmesi olduğunu belirtti. Banka, ancak son atılan adımlar risklerin daha yavaş bir hızla gevşeme yönünde olduğuna işaret ettiğini vurguladı.

Banka değerlendirmesinde "Bu hafta yaşanan siyasi gelişmeler öncesinde Mart ayı enflasyonunu aylık yüzde 2,3, yıllık yüzde 37,8 ve yıl sonu enflasyonunu yüzde 30 olarak tahmin ediyorduk.

Şimdilik bir değişiklik yapmamakla birlikte, TL'deki son değer kaybı göz önüne alındığında bu rakamlar üzerinde yukarı yönlü riskler bulunmaktadır" dedi.

TCMB'nin son adımları neler oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından bugün yapılan açıklamada, vadesi 91 güne kadar likidite senetleri ihraç edilmesine karar verildiği belirtildi.

Ayrıca dün de TCMB, gecelik borç verme faizinin yükseltilmesi ve TL uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerine başlanması olmak üzere iki kritik karar daha almıştı.