Hükümetten bütçeye “tedbir paketi” geldi

Oluşturulacak mali alanın gerekirse salgının etkisini azaltmakta kullanılacak. Ancak mevcut önlemlerin dışında bir önlem gerekirse bütçenin orta vadeli hedefleri gözetilecek. Bu ifade, harcama artırılırsa gelir yaratılacağı anlamına geliyor.

Bütçenin temel hedefleri de revize edildi. Buna göre gelir tahmini 1 trilyon 101 milyar TL’den 1 trilyon 245 milyar TL’ye; bütçe giderleri 1 trilyon 346 milyar TL’den, 1 trilyon 454 milyar TL’ye revize edildi.

Türkiye, normalleşmeye yönelik gündemi tartışırken sürpriz “tedbir paketi” açıklaması geldi. Bütçeye GSYH’nin yüzde 0,8’i kadar müdahale edilecek. Yaratılan mali alan kullanılmayacak ancak salgın nedeniyle gerekirse kullanılacak.

Bütçe açığı yüzde 18,41 oranında azaltılacak. Bunun için bütçe yıl sonu temel büyüklükleri tahmin ve hedefleri değiştirildi. Harcamalar yüzde 8,05 oranında daha fazla hedeflendi ancak yüzde 13,94 gelir artışıyla bütçe açığı aşağı çekilecek. Yıl sonu bütçe açığının GSYH’ye oranı yüzde 4,3’ü düzeyinden, yüzde 3,5’i seviyesine çekildi. Bunda yıl sonu büyüme tahmini revizesi de yer aldı.

Yapılan revize ile 2021 bütçe geliri 153,5 milyar TL daha yüksek tahmin edildi. Raporda bu iyileşmenin, 96,2 milyar TL’sinin büyüme, enflasyon, istihdam, vergiler gibi temel ekonomik dinamiklerdeki normal değişikliklerden, 19,4 milyar TL’sinin geçmiş yapılandırmalardan, 37,7 milyar TL’sinin yapılan vergi düzenlemelerinden ve 21,1 milyar TL’sinin vergi dışı gelirlerdeki artıştan geldiği açıklandı.