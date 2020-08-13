Ifo: Almanya faaliyetlerin 11 ay sonra normale dönmesini bekliyor
Ekonomik düşünce kuruluşu Ifo tarafından aylık olarak yapılan anket, Alman şirketlerinin faaliyetlerinde normale dönüş için öngördükleri sürenin ortalama 11 ay olduğunu ortaya koydu.
Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) temmuz ayında yaptığı ankete göre, firmaların, COVID-19 nedeniyle faaliyetlerinde normale dönüş için öngördükleri süre ortalama 11 ay oldu.
Ankete göre, COVID-19 salgınının sebep olduğu ekonomik krizin en fazla etkilediği sektörlerden hizmetler sektöründe 11,7 ayda faaliyetlerde normale dönüş beklenirken, inşaat sektöründe bu süre 11,1 ay, sanayi sektöründe de 10,1 ay olarak belirlendi.
Perakende sektöründeki şirketlerin normalleşme süresine ilişkin beklentisi 10 ay, eğlence sektöründeki şirketlerin ise 17,5 ay oldu.
Ifo Makroekonomi ve Araştırmalar Merkezi Müdür Yardımcısı Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, COVID-19 salgınının sebep olduğu ekonomik krizin ardından normalleşmeye giden yolun birçok Alman şirket için halen uzun olduğunu belirterek, "Kısıtlamalar kaldırılsa bile şirketler yine de bunun sonuçlarıyla uğraşmak zorunda kalacak." dedi.
Kaynak: AA