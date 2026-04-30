İhracat azaldı, ithalat arttı: Mart ayında açık 11 milyar dolara ulaştı

Türkiye’nin dış ticaret dengesi mart ayında bozuldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalarak 21 milyar 899 milyon dolara gerilerken, ithalat yüzde 8,2 artışla 33 milyar 120 milyon dolara çıktı. Bu gelişmeyle birlikte dış ticaret açığı yüzde 56 artarak 11 milyar 221 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da dikkat çeken bir düşüş kaydetti. Geçen yıl mart ayında yüzde 76,5 olan oran, bu yıl aynı dönemde yüzde 66,1’e geriledi.

İlk çeyrekte tablo zayıf

Ocak-Mart dönemine bakıldığında da benzer bir tablo öne çıktı. İhracat yüzde 3,2 azalarak 63 milyar 227 milyon dolara inerken, ithalat yüzde 4,7 artarak 91 milyar 895 milyon dolara yükseldi. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 27,5 artışla 28 milyar 667 milyon dolara çıktı. Karşılama oranı ise yüzde 68,8’e geriledi.

Enerji ve altın hariç dengede de bozulma

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç tutulduğunda da dış ticaret dengesindeki zayıflama sürdü. Martta bu kapsamda ihracat yüzde 5,5 azalırken, ithalat yüzde 11,2 arttı. Aynı dönemde dış ticaret açığı 5 milyar 435 milyon dolar olarak hesaplandı.

İmalat sanayi ihracatta belirleyici

Mart ayında ihracatın büyük kısmı imalat sanayinden geldi. Sektörün toplam ihracattaki payı yüzde 93,7 olurken, tarımın payı yüzde 3,7, madenciliğin payı ise yüzde 1,9 seviyesinde kaldı. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ihracatı içindeki payı ise yüzde 3,5 olarak gerçekleşti.

İthalatta ara malı ağırlığı sürüyor

İthalat kalemlerinde ise üretime bağımlılık dikkat çekti. Martta ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 70 olurken, sermaye malları yüzde 14,6, tüketim malları ise yüzde 14,9 pay aldı.

En büyük pazar Almanya

Mart ayında en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 820 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya’yı Birleşik Krallık, ABD, İtalya ve Fransa izledi. Bu beş ülke toplam ihracatın yüzde 31,2’sini oluşturdu.

İthalatta ise ilk sırada Çin yer aldı. Çin’den yapılan ithalat 4 milyar 759 milyon dolar olurken, Rusya, Almanya, İsviçre ve ABD diğer öne çıkan ülkeler oldu.

Aylık bazda da gerileme var

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre de ihracattaki düşüş dikkat çekti. Martta bir önceki aya göre ihracat yüzde 2 azalırken, ithalat yüzde 2,3 arttı. Bu görünüm, dış ticaretteki baskının kısa vadede de sürdüğüne işaret etti.