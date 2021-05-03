İhracat, baz etkisiyle nisanda ikiye katlandı

İhracat nisan ayında yıllık bazda yüzde 109 artışla 18 milyar dolar olarak gerçekleşti. İthalat ise yüzde 61,4 artarak 21,9 milyar dolar oldu. Nisan ayında dış ticaret açığı 3,1 milyar dolar; ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 85,3 olarak açıklandı. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 85,6 seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yıl küresel çapta salgının en güçlü etkilerinin hissedildiği nisan ayında dünya ticareti durma noktasına gelmişti. Geçen ayki dış ticaret verilerindeki güçlü artış da salgının kaynaklı baz etkisiyle yaşandı.

İhracatta tüm zamanların en iyi ikinci performansı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, tüm zamanların en yüksek Nisan ayı ihracat rakamını ve ayrıca tüm yılların ikinci en yüksek aylık ihracatının gerçekleştirildiğini, pandemi öncesi 2019 yılı ile karşılaştırıldığında ihracatın, Nisan ayında yüzde 22,3 oranında arttığının görüldüğünü belirtti.

Türkiye'nin ihracatı bu yılın ocak ayında 15 milyar 25 milyon dolar, şubatta 15 milyar 977 milyon dolar, mart ayında ise 18 milyar 984 milyon dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

İhracat yapan firma sayısı yüzde 49 arttı

Nisan Ayında ihracat yapan firma sayımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,4 artış kaydederek 44 bin 988'e yükseldi.

2021 yılı Ocak-Nisan döneminde ise ihracat yapan firma sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,07 artış göstermiş, 60 bin 329’den 67 bin 611’e çıktı.