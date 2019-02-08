İhracat birim değer endeksi yükseldi

08 Şubat 2019

TÜİK, Aralık 2018 dış ticaret endekslerini yayımladı.

Buna göre ihracat birim değer endeksi Aralık'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,1, yakıtlarda yüzde 9,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,6 düşüş gösterdi.

Endeks, 2018 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 gerilerken, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,7 arttı.

Söz konusu ayda ithalat birim değer endeksi ise önceki yılın aynı ayına göre değişim göstermedi. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,2 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1 ve yakıtlarda yüzde 8,9 arttı.

İthalat birim değer endeksi 2018 yılı dördüncü çeyrekte ise bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 1,6 arttı; 2018 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,4 yükseldi.

Miktar endeksleri

İhracat miktar endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 arttı. Önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,1, yakıtlarda yüzde 59,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4 yükseliş kaydedildi.

Endeks geçen yılın dördüncü çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 10,9 yükselirken, 2018 yılı tamamında bir önceki yıla göre yüzde 4,4 arttı.

İthalat miktar endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 42,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 19,3, yakıtlarda yüzde 6,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 28,9 düşüş gösterdi.

İthalat miktar endeksi 2018 dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 25,8 ve 2018 yılı tamamında bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,5 azaldı.

Dış ticaret haddi geriledi

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2017 yılı Aralık ayında 104,8 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 4,4 puan azalarak, 2018 yılı Aralık ayında 100,4 oldu.

Dış ticaret haddi, 2018 yılı dördüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 4,8 puan düşüşle 99,7 oldu. 2018 yılında ise, önceki yıla göre 2,7 puan geriledi ve 102,3 değerini aldı.