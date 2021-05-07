İhracat birim değer ve miktar endeksleri yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan dış ticaret endeksi verilerine göre, ihracat birim değer endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 17,9, yakıtlarda yüzde 51,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,9 arttı.

İhracat birim değer endeksi 2021 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre yüzde 5,9 arttı.

İhracat miktar endeksi yüzde 32,3 arttı

İhracat miktar endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 18,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 37,8 artarken, yakıtlarda yüzde 10,8 azaldı.

İhracat miktar endeksi 2021 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre yüzde 10,8 arttı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 14,3 arttı

İthalat birim değer endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 15,9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 39,4, yakıtlarda yüzde 11,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,7 arttı.

İthalat birim değer endeksi 2021 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre yüzde 9,7 arttı.

İthalat miktar endeksi yüzde 10 arttı

İthalat miktar endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 13,6, yakıtlarda yüzde 8,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 19,4 arttı.

İthalat miktar endeksi 2021 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre değişmedi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 0,9 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2021 Şubat ayında 131,2 olan ihracat miktar endeksi yüzde 0,9 artarak, 2021 Mart ayında 132,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise

2020 Mart ayında 112,5 olan ihracat miktar endeksi yüzde 27,1 artarak, 2021 Mart ayında 143,1 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 1,3 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2021 Şubat ayında 110,6 olan ithalat miktar endeksi yüzde 1,3 artarak, 2021 Mart ayında 111,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2020 Mart ayında 108,6 olan ithalat miktar endeksi yüzde 6,4 artarak, 2021 Mart ayında 115,6 oldu.

Dış ticaret haddi 2021 yılı Mart ayında 91,0 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2020 yılı Mart ayında 96,6 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 5,6 puan azalarak, 2021 yılı Mart ayında 91,0 oldu.

Dış ticaret haddi, 2021 yılı birinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 3,3 puan azalarak 93,9 oldu.