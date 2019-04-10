İhracat birim değeri Şubat'ta azaldı

10 Nisan 2019

TÜİK, Şubat ayı dış ticaret endekslerini yayımladı.

Buna göre ihracat birim değer endeksi Şubat'ta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 azaldı. Önceki yılın aynı ayına göre; gıda, içecek ve tütünde yüzde 4, ham maddelerde yüzde 4,4, yakıtlarda yüzde 5,6 ve imalat sanayinde yüzde 6,4 düşüş görüldü.

Söz konusu dönemde ithalat birim değer endeksi de yüzde 1,2 düştü. Endeks; gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,9, ham maddelerde yüzde 7,6 ve imalat sanayinde yüzde 1,8 azalırken, yakıtlarda yüzde 4,8 arttı.

Miktar endekslerine bakıldığında ise; ihracat miktar endeksi yüzde 10,3 yükseldi. Endeks; gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,9, yakıtlarda yüzde 148,5 ve imalat sanayinde yüzde 8,4 artarken, ham maddelerde yüzde 8,2 azaldı.

İthalat miktar endeksi ise yüzde 15,9 azaldı. Gıda, içecek ve tütünde yüzde 18,3, ham maddelerde yüzde 31,5, yakıtlarda yüzde 2 ve imalat sanayinde yüzde 16,9 azalış kaydedildi.

Bu arada ihracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2018 yılı Şubat ayında 107,1 olan dış ticaret haddi, 5,4 puan azalarak, 2019 yılı Şubat ayında 101,7 değerini aldı.