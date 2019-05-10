İhracat birim değeri yüzde 6,3 geriledi

10 Mayıs 2019

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 azaldı. Endeks, bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,5, yakıtlarda yüzde 0,5, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,7 düştü. İhracat birim değer endeksi bu yılın birinci çeyreğinde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azaldı.

İthalat birim değer endeksi, mart ayında yıllık bazda yüzde 1,7 geriledi. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,1, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4 azalırken, yakıtlarda yüzde 7,8 arttı. Endeks, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 azaldı.

İhracat miktar endeksine bakıldığında, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 artış kaydedildi. Gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,9, yakıtlarda yüzde 83,1 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,4 artış olurken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,5 düşüş görüldü. İhracat miktar endeksi 2019'un birinci çeyreğinde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 arttı.

İthalat miktar endeksi ise yıllık bazda yüzde 16,3 azalış gösterdi. Endeks bu dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,5 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 22,7 gerilerken, yakıtlarda yüzde 2,6 arttı. İthalat miktar endeksi bu yılın birinci çeyreğinde 2018'in ilk çeyreğine kıyasla yüzde 18,9 geriledi.

Öte yandan ihracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Mart 2018'de 105,8 olarak elde edilen dış ticaret haddi 4,8 puan azalarak mart ayında 101 olarak kayıtlara geçti. Dış ticaret haddi, 2019'un birinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 4 puan azalarak 101,3 oldu.