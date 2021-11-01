İhracat ekim ayında 20,8 milyar dolar ile rekor güncelledi

Genel Ticaret Sistemine göre, ekim ayında dış ticaret dengesi 1,46 milyar dolar açık verdi. Ekim ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,17 oranında, ithalat ise yüzde 12,97 oranında artış kaydetti.

İhracat, 20 milyar 807 milyon dolar, ithalat ise 22 milyar 270 milyon dolar oldu. Bu rakamlarla birlikte, dış ticaret hacmi, yüzde 16,33 artarak 43 milyar 77 milyon dolara, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 93,4; altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 93,3 seviyesinde gerçekleşti. İhracat rakamı tüm zamanların en yüksek verisi olarak kayıtlara geçti.

Dış Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2020 yılı ilk yarısında Covid-19 salgını nedeniyle küresel ekonomide yaygın bir biçimde tarihi bir daralma yaşandığı vurgulandı. Bakanlık açıklamasında, "2020 yılının ikinci yarısında başlayan toparlanma süreci 2021 yılında da devam etmekte olup, 2020 yılında yüzde 3,1 oranında daralan Dünya ekonomisinin 2021 yılında yüzde 5,9 oranında büyümesi öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Enerji hariç olarak bakıldığında, ekim ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 118,8 seviyesine yükselirken bu oran 2021 Ocak-Ekim döneminde ise yüzde 98 seviyesinde gerçekleşti.

Son bir yıllık ihracat bir önceki döneme göre yüzde 28,89 oranında artarak 215 milyar 684 milyon dolar, ithalat ise yüzde 20,92 oranında artarak 259 milyar 101 milyon dolar oldu.

En fazla ihracat “Ham madde (Ara mallar)” grubunda

2021 yılı Ekim ayında Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre ihracat incelendiğinde, en çok ihracat “Ham madde (Ara mallar)” (10 milyar 478 milyon dolar) grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla “Tüketim malları” (7 milyar 920 milyon dolar) ve “Yatırım (Sermaye) malları” (2 milyar 259 milyon dolar) grupları takip etti.

Ekidmde geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre ithalat ise en çok ithalat “Ham madde (Ara mallar)” (17 milyar 681 milyon dolar) grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla “Yatırım (Sermaye) malları” (2 milyar 671 milyon dolar) ve “Tüketim malları” (1 milyar 908 milyon dolar) grupları izledi.