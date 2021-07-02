İhracat haziranda yüzde 47 arttı: 19,8 milyar dolar

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, haziran ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi haziran ayında 19,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu rakam ihracatta yıllık bazda yüzde 47 artış anlamına geliyor. İthalat ise yüzde 38,87'lik artışla 22,7 milyar dolar olarak açıklandı.

Haziranda 2,9; yılın ilk yarısında 21,2 milyar dolar açık

Yılın ilk 6 ayında ihracat yüzde 40,4 artışla 99,6 milyar dolar; ithalat yüzde 28,2 artarak 121,3 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı haziran ayında 2,9 milyar dolar olurken Türkiye ekonomisi yılın ilk yarısını 21,2 milyar dolar ticaret açığıyla tamamladı.

Haziran ayı verilerine göre, dış ticaret hacmi, yüzde 42,50 artarak 42 milyar 434 milyon dolara ulaşırken ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87,3 oldu. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 87,8 seviyesinde gerçekleşti.

En fazla ihracat Almanya; en fazla ithalat Çin



2021 yılı Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (1 milyar 704 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla ABD (1 milyar 346 milyon dolar) ve İngiltere (1 milyar 268 milyon dolar) izledi.

2021 yılı Haziran ayında en fazla ithalat yapılan ülke Çin (2 milyar 858 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla Rusya Federasyonu (2 milyar 330 milyon dolar) ve Almanya (1 milyar 920 milyon dolar) yer aldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2020 yılı Mart ayından itibaren, tüm dünyayı hem sosyal hem de ekonomik anlamda çok büyük oranda olumsuz etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle dünya ekonomilerinde yaşanan daralmanın olumsuz etkilerinin, hem ülkemizin hem de dünya ekonomilerinin normalleşme sürecine girdiği

2020 yılı Haziran ayından itibaren ortadan kalkmaya başladığı görülmektedir.

2021 yılı Ocak ayında ihracatımız 15 milyar 21 milyon dolar, Şubat 15 milyar 956 milyon dolar, Mart ayında ise 18 milyar 966 milyon dolar, Nisan ayında 18 milyar 768 milyon dolar, Mayıs ayında 16 milyar 498 milyon dolar ve Haziran ayında ise 19 milyar 773 milyon olarak gerçekleşerek, tüm zamanların en yüksek ihracat değerine ulaşmıştır.

Enerji hariç olarak bakıldığında, Haziran ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 100,5 seviyesine yükselmiştir. Ocak-Haziran döneminde ise bu oranın yüzde 94,3 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Diğer taraftan, işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın dış ticareti hariç olarak bakıldığında, Haziran ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran döneminde ise bu oran yüzde 84,4 seviyesine yükselmektedir.

• İhracat bir önceki döneme göre yüzde 19,12 oranında artarak 199 milyar 567 milyon dolar, ithalat ise yüzde 19,10 oranında artarak 246 milyar 711 milyon dolar olmuştur.

• Dış ticaret hacmi bir önceki döneme göre yüzde 19,11 oranında artarak 446 milyar 278 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 80,9 olmuştur.

En fazla ihracat “Ham madde (Ara mallar)” grubunda



2021 yılı Haziran ayında Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre ihracat incelendiğinde en çok ihracat “Ham madde (Ara mallar)” (10 milyar 264 milyon dolar) grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla “Tüketim malları” (7 milyar 189 milyon dolar) ve “Yatırım (Sermaye) malları” (2 milyar 235 milyon dolar) grupları takip etmiştir.

En fazla ithalat “Ham madde (Ara mallar)” grubunda

2021 yılı Haziran ayında Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre ithalat incelendiğinde en çok ithalat “Ham madde (Ara mallar)” (17 milyar 38 milyon dolar) grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla “Yatırım (Sermaye) malları” (3 milyar 387 milyon dolar) ve “Tüketim malları” (2 milyar 207 milyon dolar) grupları takip etmiştir.

GTS’ye göre en fazla ihracat yapılan fasıl “Motorlu kara taşıtları”

2021 yılı Haziran ayında en çok ihraç edilen “Motorlu kara taşıtları” faslını (1 milyar 941 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar” (1 milyar 879 milyon dolar) ve “Demir ve çelik” (1 milyar 550 milyon dolar) ihracatı takip etmiştir. Fasıllar düzeyinde en büyük 5 ihracat kalemi aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

GTS’ye göre en fazla ithalat yapılan fasıl “Mineral yakıtlar, mineral yağlar”

2021 yılı Haziran ayında en çok ithal edilen “Mineral yakıtlar, mineral yağlar” faslını (3 milyar 658 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar” (2 milyar 676 milyon dolar) ve “Demir ve çelik” (2 milyar

236 milyon dolar) ithalatı takip etmiştir. Fasıllar düzeyinde en büyük 5 ithalat kalemi aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.