İhracat yılın ilk ayında rekor kırdı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yazılı açıklamayla yılın ilk ayına ilişkin ticaret rakamlarını açıkladı. Buna göre, ocak ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artarak 15 milyar 48 milyon dolar oldu. İthalat ise yüzde 5,6 azalarak 18 milyar 123 milyon dolar olarak açıklandı. Böylece ocak ayında dış ticaret açığı yıllık bazda yüzde 32'lik düşüşle 3 milyar 75 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel Ticaret Sistemine göre, ocak ayında dış ticaret hacmi, yıllık bazda yüzde 2,12 azalarak 33 milyar 171 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 83 oldu. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 87 seviyesinde.

Bakan Pekcan: 2 gün eksik olmasına rağmen rekor geldi

İhracat rakamlarını değerlendiren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geçen ocak ayında bir önceki yılın ocak ayına göre 2 iş günü eksik olmasına rağmen 15 milyar 48 milyon dolar ile tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamına ulaşıldığını belirtti.

Aktif firma sayısı arttı

2021 yılı Ocak ayında Hal Kayıt Sistemine kayıtlı kişi sayısı 57 bin 480, bildirim sayısı ise 14 milyon 210 bin 57 oldu. Bu dönemde, bir önceki yılın aynı ayına göre Hal Kayıt Sistemine kayıtlı kişi sayısında yüzde 1’lik artış, bildirim sayısında da yüzde 8’lik bir azalış meydana geldi.

Ocak ayında esnaf ve sanatkâr sayısı 2.009.537 iken, toplam işyeri sayısı ise 2 milyon 169 bin 473 oldu. 2021 yılı Ocak ayında Türkiye genelinde kooperatif sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artarak 12 bin 20’ye ulaştı. Aynı dönemde kooperatiflerin ortak sayısı ise 1 milyon 500 bin 237 oldu.

Ticaret Bakanlığı: COVID-19'un olumsuz etkileri hazirandan itibaren ortadan kalktı



Ocak ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Mart ayından itibaren tüm dünyayı hem sosyal hem de ekonomik anlamda çok büyük oranda olumsuz etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle dünya ekonomilerinde yaşanan daralmanın olumsuz etkilerinin, hem ülkemizin hem de dünya ekonomilerinin normalleşme sürecine girdiği

Haziran ayından itibaren ortadan kalkmaya başladığı görülmektedir.



Haziran ayında başlayan bu olumlu trendin daha da belirgin hale geldiği anlaşılmaktadır. Nitekim, 2020 yılı Nisan ayında 8 milyar 975 milyon dolar olan ihracatımız, Mayıs ayında 9 milyar 956 milyon dolar, Haziran ayında 13 milyar 462 milyon dolar, Temmuz ayında 15 milyar 11 milyon dolar, Ağustos ayında 12 milyar 463 milyon dolar, Eylül ayında 16 milyar 13 milyon dolar, Ekim ayında 17 milyar 333 milyon dolar, Kasım ayında 16 milyar 88 milyon dolar, Aralık ayında 17 milyar 844 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı itibarıyla ihracatımız 169,5 milyar dolar olarak gerçekleşerek, program hedefi olan 165,9 milyar dolar ihracat rakamını aşmıştır.



2021 yılı Ocak ayında ise ihracatımız 15 milyar 48 milyon dolar olarak gerçekleşerek, tüm Ocak ayları içerisinde en yüksek ihracat değerine ulaşmıştır. Diğer taraftan, işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın dış ticareti hariç olarak bakıldığında Ocak ayında ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 87,0 seviyesine çıktığı anlaşılmaktadır."

12 aylık ihracat yüzde 6,5 azaldı

GTS kapsamında son 12 aylık dönemde, İhracat bir önceki döneme göre yüzde 6,50 oranında azalarak 169 milyar 844 milyon dolar, ithalat ise yüzde 2,31 oranında artarak 218 milyar 315 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi bir önceki döneme göre yüzde 1,74 oranında azalarak

388 milyar 159 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 77,8 olarak gerçekleşti.

En fazla ihracat “Ham madde (Ara mallar)” grubunda



2021 yılı Ocak ayında Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre ihracat incelendiğinde en çok ihracat “Ham madde (Ara mallar)” (7 milyar 515 milyon dolar) grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla “Tüketim malları” (5 milyar 911 milyon dolar) ve “Yatırım (Sermaye) malları” (1 milyar 567 milyon dolar) grupları takip etti.



2021 yılı Ocak ayında en çok ihraç edilen “Motorlu kara taşıtları” faslını (1 milyar 928 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar” (1 milyar 505 milyon dolar) ve “Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar” (879 milyon dolar) ihracatı takip etti.

En fazla ithalat “Ham madde (Ara mallar)” grubunda



2021 yılı Ocak ayında Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre ithalat incelendiğinde en çok ithalat “Ham madde (Ara mallar)” (13 milyar 830 milyon dolar) grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla “Yatırım (Sermaye) malları” (2 milyar 520 milyon dolar) ve “Tüketim malları” (1 milyar 753 milyon dolar) grupları oldu.

2021 yılı Ocak ayında en çok ithal edilen “Mineral yakıtlar, mineral yağlar” faslını (2 milyar 677 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar” (2 milyar 58 milyon dolar) ve “Demir ve çelik” (1 milyar

663 milyon dolar) ithalatı takip etti.

An fazla ihracat yapılan Almanya; en fazla ithalat ise Çin



2021 yılı Ocak ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (1 milyar 455 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla ABD (933 milyon dolar) ve İtalya (864 milyon dolar) izledi. Yine aynı dönemde en fazla ithalat yapılan ülke Çin (2 milyar 200 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla Rusya Federasyonu (1 milyar 871 milyon dolar) ve Almanya (1 milyar 512 milyon dolar) oldu.