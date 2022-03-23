İhracatın birim değeri yüzde 6,5, ithalatın yüzde 42,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılı Ocak ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi bu yılın Ocak ayında 2021’in aynı ayına göre yüzde 6,5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,1, hammaddelerde (yakıt hariç) yüzde 21,4, yakıtlarda yüzde 56,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,2 arttı.

Bu dönemde ithalat birim değer endeksi ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 19,1, hammaddelerde (yakıt hariç) yüzde 35,5, yakıtlarda yüzde 217,0 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 12,8 arttı.

İhracat ve ithalat miktar endeksi arttı

Verilere göre, ihracat miktar endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 16,7, hammaddelerde (yakıt hariç) yüzde 23,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 13,0 artarken, yakıtlarda yüzde 4,4 azaldı.

İthalat miktar endeksi de Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9, hammaddelerde (yakıt hariç) yüzde 12,4, yakıtlarda yüzde 6,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 14,5 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, 2021 Aralık ayında 158,5 olan ihracat miktar endeksi yüzde 3,6 azalarak, 2022 Ocak ayında 152,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 Ocak ayında 123,1 olan ihracat miktar endeksi yüzde 10 artarak, 2022 Ocak ayında 135,4 oldu.

2021 Aralık ayında 115,5 olan ithalat miktar endeksi yüzde 1,2 artarak, 2022 Ocak ayında 116,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise, 2021 Ocak ayında 101,6 olan ithalat miktar endeksi yüzde 8,1 artarak, 2022 Ocak ayında 109,8 oldu.

Dış ticaret haddi 72,8 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 yılı Ocak ayında 97,5 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 24,7 puan azalarak, 2022 yılı Ocak ayında 72,8 oldu.