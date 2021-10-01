İhracatta, 20 milyar dolar sınırı ilk kez aşıldı

Türkiye ekonomisi, eylül ayında ihracatını geçen yılın ayın ayına göre yüzde 30 artırdı ve 20,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. İthalat ise yıllık bazda yüzde 12 artışla 23,4 milyar dolar oldu. Buna göre Eylül ayında dış ticaret açığı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46,4'lük düşüşle 2,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 88,9 olurken, altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 89,9 olarak açıklandı.

Son bir yıllık dönemde bakıldığında ise ihracat Ekim 2020-Eylül 2021 tarihleri arasında bir önceki döneme göre yüzde 27,51 oranında artarak 212 milyar 220 milyon dolar, ithalat ise yüzde 20,62 oranında artarak 256 milyar 604 milyon dolar oldu. Bu dönemde dış ticaret hacmi bir önceki döneme göre yüzde 23,64 oranında artarak 468 milyar 824 milyon dolar; ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 82,7 olarak açıklandı.