İhraçlık ürünlerde üretici fiyatları geçen yıl yüzde 37,6 arttı

Yurt içinde “ihraç edilmek üzere” üretilen tüketim, ara ve sermaye malları ile enerji sektöründeki üretici fiyatları 2020’de önceki yıla göre yüzde 37,56 artış gösterdi. Yurt dışı ÜFE’deki artış, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,69 olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 aralık ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre, geçen yılın aralık ayında bir önceki aya göre Yurt Dışı ÜFE’de 0,76 düşüş oldu.

TÜİK, Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi’nin 2020 yılında yüzde 25,15 gösterdiğini açıklamıştı. Buna göre, YD-ÜFE’nin, yıllık bazda Yİ-ÜFE’ye oranla yaklaşık 12 puan daha yüksek artış gösterdiği görüldü.

İmalat sanayinde YD-ÜFE yüzde 37,54 arttı

YD-ÜFE’de sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,92, imalatta yüzde 0,72 düşüş görüldü.

Ana sanayi gruplarındaki YD-ÜFE aylık fiyat değişimleri, ara malında yüzde 0,36, dayanıklı tüketim malında yüzde 0,41, dayanıksız tüketim malında yüzde 1 ve sermaye malında yüzde 1,36 azalış olarak gerçekleşirken enerjide yüzde 1,77 artış hesaplandı. Aylık bazda metal cevherlerinde yüzde 3,05, diğer ulaşım araçlarında yüzde 2,89, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünlerinde de yüzde 2,82 azalış görüldü. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 1,77, ana metaller yüzde 0,88, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 0,23 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 38,24, imalatta yüzde 37,54 artış olarak belirlendi.

Dayanıklı tüketim malında fiyat artışı yüzde 50’yi geçti

YD-ÜFE’de ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri, ara malında yüzde 38,93, dayanıklı tüketim malında yüzde 50,24, dayanıksız tüketim malında yüzde 36,26, sermaye malında yüzde 37,82 artış ve enerjide yüzde 11,25 azalış olarak gerçekleşti. Endekslerde yıllık bazda kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 11,25 azalış, buna karşılık diğer mamul eşyalar yüzde 57,68, ana metaller yüzde 45,16, elektrikli teçhizat yüzde 43,8 artış hesaplandı.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi’nde, ürünlerin ihracat fiyatları doğrudan sanayi sektöründeki üretici firmalardan alınıyor.