İkinci çeyrek iş gücü verileri belli oldu: İstihdam endeksinde artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ikinci çeyrek döneme ilişkin istihdam endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2025 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,9 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 2,2 azalırken; inşaat sektöründe yüzde 6,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,2 arttı.

Çalışılan saat endeksinde yıllık artış

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2025 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 3,7 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 4,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,3 arttı.

Brüt ücret-maaş endeksi yıllık %44,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 44,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 38,3, inşaat sektöründe yüzde 47,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 47,8 arttı.

İstihdam endeksi çeyreklik yüzde 0,6 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,7 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 2,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,9 arttı.



Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,7 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 4,3, inşaat sektöründe yüzde 2,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,8 azaldı.

Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik yüzde 10,8 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 9,9, inşaat sektöründe yüzde 12,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 11,3 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık artış

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzdde 44,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 44,6, inşaat sektöründe yüzde 42,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 45,2 arttı.

Saatlik kazanç endeksi yıllık yüzde 43,4 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 43,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 43,6, inşaat sektöründe yüzde 41,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 44,5 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yıllık artış

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 48,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 49,6, inşaat sektöründe yüzde 49 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 49,1 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 13,9 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 13,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 14,8, inşaat sektöründe yüzde 14,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 13,4 arttı.

Saatlik kazanç endeksi çeyreklikyüzde %13,9 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 13,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 14,9, inşaat sektöründe yüzde 15 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 13,3 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 13,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 14,5, inşaat sektöründe yüzde 12,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 14 arttı.