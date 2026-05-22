İlk çeyrek dış borç verileri yayımlandı: Kamu borcu geriledi, özel sektör arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı birinci çeyreğine ilişkin Türkiye Dış Borç İstatistikleri’ni yayımladı. Verilere göre, Türkiye’nin toplam brüt dış borç stoku yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 azalarak 518,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,5 düşüşle 166,6 milyar dolara gerilerken, uzun vadeli dış borç stoku ise yüzde 0,3 azalışla 351,9 milyar dolar oldu.

Kamu borcu geriledi, özel sektör borcu arttı

Alt sektörler bazında incelendiğinde, kamu sektörünün dış borcu bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,3 azalarak 192,2 milyar dolara düştü. Özel sektörün dış borcu ise yüzde 1,8 artışla 302,1 milyar dolara yükseldi.

TCMB’nin dış yükümlülükleri de aynı dönemde yüzde 2,9 gerileyerek 24,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Krediler ilk sırada yer aldı

Dış borç stokunun enstrüman dağılımında en büyük payı yüzde 46,1 ile krediler oluşturdu. Kredileri yüzde 19,1 ile borç senetleri takip ederken, ticari krediler ve diğer yükümlülüklerin payı yüzde 17,5 olarak kaydedildi.

Para birimi dağılımında ise ABD doları ağırlığı sürdü. Toplam dış borcun yüzde 48,7’si dolar cinsinden gerçekleşirken, yüzde 29,5’i euro, yüzde 11,7’si Türk lirası ve yüzde 10,2’si diğer para birimlerinden oluştu.

Geri ödemeler uzun vadede yoğunlaşıyor

TCMB verilerine göre kredi ve borç senetlerinin ödeme projeksiyonlarında, anapara geri ödemelerinin ağırlıklı olarak 24 ay ve üzeri vadede yoğunlaştığı görüldü.

Buna karşılık 13-24 ay vadeli dönemde geri ödemelerin daha sınırlı kaldığı, kısa vadede ise özellikle özel sektör kredilerinden kaynaklanan ödeme yükünün öne çıktığı belirtildi.