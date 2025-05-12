İlk çeyrek verileri açıklandı! İstanbul Boğazı’ndan bir günde 104 gemi geçiyor

2025 yılının ilk üç ayında İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi sayısı 9 bin 351 olarak kaydedildi. Bu dönemde Boğaz'ı kullanan gemilerden 5 bin 671'i kılavuz kaptan hizmeti aldı.

Ocak-Mart döneminde İstanbul Boğazı’nı 1224 genel kargo gemisi ve 649 dökme yük gemisi kullandı. Geçiş yapan gemiler arasında boyutlarına göre dağılım ise şöyle gerçekleşti: 300 metreden büyük 1 gemi, 250-300 metre arası 420 gemi, 200-250 metre arası 593 gemi, 150-200 metre arası 2 bin 485 gemi, 100-150 metre arası 3 bin 454 gemi ve 100 metreden küçük 2 bin 398 gemi.

Gemilerin toplam ağırlığı 141 milyon groston

Bu dönemde Boğaz’dan geçen gemilerin toplam ağırlığı 141 milyon 160 bin 81 groston olarak hesaplandı. En fazla yük ocak ayında taşınırken, 50 milyon 580 bin 365 grostonluk yük Boğaz’dan geçti. Şubat ayında bu miktar 42 milyon 193 bin 503 grostona, mart ayında ise 48 milyon 386 bin 213 grostona ulaştı.

Boğaz’dan geçen gemiler arasında kimyasal yük taşıyan 648 tanker de yer aldı. Ayrıca, 195 barç, 1829 dökme yük gemisi, 5 çimento gemisi, 954 konteyner gemisi, 3 bin 457 genel kargo gemisi, 146 canlı hayvan taşıyan gemi, 118 yolcu gemisi, 91 Ro-Ro, 1389 türü belirtilmemiş tanker, 175 LPG tankeri, 64 römorkör, 27 araç taşıyan gemi ve 253 farklı türde gemi geçiş yaptı.

Geçen yıla göre gemi sayısında azalma

İstanbul Boğazı’ndan geçen gemi sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre azaldığı belirlendi. 2024 yılının ilk çeyreğinde Boğaz’dan 10 bin 106 gemi geçerken, bu yıl sayı 9 bin 351’e düştü.

Geçen yılın aynı döneminde 157 milyon 101 bin 576 groston yük taşınırken, bu yıl 141 milyon 160 bin 81 groston yük taşındı. 2023’te ise aynı dönemde 9 bin 250 gemi ile 149 milyon 543 bin 961 groston yük taşınmıştı.

İstanbul Boğazı 2022 yılının ilk çeyreğinde 8 bin 738 gemi ile 148 milyon 666 bin 858 groston yük taşırken, bu gemilerden 5 bin 820'sine kılavuz kaptan hizmeti verilmişti.

Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan stratejik su yolu olan İstanbul Boğazı’ndan bir günde ortalama 104 gemi geçiş yaptığı hesaplandı.