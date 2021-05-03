İmalat PMI, 11 ayın en düşük seviyesine geriledi

İmalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Nisan ayında koronavirüs salgınının hızlanmasıyla birlikte 50.4'e gerileyerek sektörde büyümenin güç kaybettiğini gösterdi. Yeni siparişler ve üretim yeni koronavirüs vakalarının zirve yaptığı Nisan ayında gerilerken şirketler istihdam artırmaya devam etti.

Türkiye'deki koronavirüs salgınında günlük yeni vaka sayıları Nisan ayında 60,000'i, ölümler ise 300'ü aşarak en yüksek düzeye çıktı. Vakalardaki artışın ardından kısıtlamalar sıkılaştırıldı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) için IHS Markit tarafından derlenen PMI, Mart ayında 52.6 değerini almıştı. Endeks Nisan ayında büyümeye işaret eden 50'nin üzerinde bir değer almasına karşılık 11 ayın en düşük değerini almış oldu.

İmalat sanayinin aldığı yeni siparişleri gösteren alt endeks Nisan'da 50.2'den 47.4'e geriledi. Ankete katılan imalatçılar siparişlerdeki daralmanın salgından kaynaklandığını belirttiler. Yeni ihracat siparişleri alt endeksi ise 51.4'ten Nisan'da 51.2'ye sınırlı gerileme kaydetti.

İmalat sektörünün üretim alt endeksi ise 51.6'dan Nisan'da 47.3'e indi.

Sektörün işe alımları art arda 11. ayda da artış kaydetti, ancak artış 11 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Sektörün girdi ve ham madde maliyetleri TL'deki değer kaybı ve uluslararası ham madde fiyatlarındaki artış nedeniyle keskin şekilde yükseldi. Şirketler girdi fiyatlarındaki artışı fabrika çıkış fiyatlarına yansıttı.

İmalat PMI hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, "Yaşanan son COVID-19 dalgasının etkileri Nisan ayında Türk imalat sektörüne belirgin şekilde yansıdı. Müşterilerin yeni projelere girmekten uzak durması, üretimi ve yeni siparişleri yavaşlattı... Önümüzdeki aylarda sektörün performansı büyük olasılıkla vaka sayılarının ne kadar hızlı azaldığına bağlı olacak" dedi.