İmalat PMI, 9 ayın zirvesinde

01 Nisan 2019

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Mart 2019'da yükseldi.

Mart'ta 47,2 değerini alan İmalat PMI bu sonuçla Temmuz 2018'den beri en yüksek düzeyde kaydedildi. Söz konusu veri Şubat ayında 46,4 olmuştu.

Böylece üretimdeki ve istihdamdaki yavaşlama son sekiz ayın en düşük hızında gerçekleşti.

İmalat PMI nedir?

İmalat PMI; istihdam, üretim, yeni siparişler, girdi stokları ve tedarikçilerin teslim süreleri alt endekslerinin ağırlıklandırılması yöntemiyle hesaplanıyor. PMI'da 50'nin üzeri seviyeler büyümeye, altı daralmaya işaret ediyor.