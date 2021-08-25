İmalat sanayinde kapasite ağustosta yüzde 77,1

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ağustos ayında sınırlı artış gösterdi. KKO ağustosta bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 77,1 oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 76,8'e çıktı.

Bir önceki ay yüzde 77.2 olan dayanıklı tüketim malları kapasite kullanım oranı, ağustos ayında yüzde 75.9'a geriledi. Dayanıksız tüketim malları kapasite kullanım oranı ise ağustosta yüzde 73,5'ten yüzde 73.6'ya yükseldi.

Tüketim malları kapasite kullanım oranı ise temmuzdaki yüzde 74.1'den ağustosta yüzde 74'e geriledi.

Aynı ay ara malları kapasite kullanım oranı yüzde 78.9 oldu. Bir önceki ayda yüzde yüzde 80 olarak gerçekleşmişti. Temmuz ayında yüzde 70,2 olarak gerçekleşen yatırım malları kapasite kullanım oranı ise ağustos ayında yüzde 74.8 oldu.