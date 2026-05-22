İmalat sanayinde kapasite kullanımı arttı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı Nisan 2026 Kapasite Kullanım Oranı raporu, imalat sanayinde sınırlı toparlanmaya işaret etti. Mevsim etkilerinden arındırılmamış kapasite kullanım oranı yüzde 73,8’e yükselirken, bazı sektörlerde dikkat çekici farklılıklar görüldü.
Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 73,8 seviyesine çıktı.
Mevsim etkisinden arındırılmış oran değişmedi
Raporda yer alan verilere göre mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise yüzde 74 seviyesinde sabit kaldı.
Merkez Bankası, verilerin 1752 iş yerinden alınan İktisadi Yönelim Anketi sonuçlarıyla oluşturulduğunu açıkladı.
En yüksek kapasite tütün sektöründe görüldü
Sektörel bazda en yüksek kapasite kullanım oranı yüzde 85 ile tütün sektöründe gerçekleşti.
Tütün sektörünü; yüzde 84,5 ile ağaç ürünleri, yüzde 82,6 ile kağıt, yüzde 79,2 ile eczacılık ürünleri takip etti.
Raporda bazı sektörlerde kapasite kullanımının düşük kaldığı görüldü.
Özellikle deri sektöründe yüzde 59,7, içecek sektöründe yüzde 62,9, makine ve ekipmanda yüzde 65,3 oranları dikkat çekti.
Ara mallarda yükseliş sürdü
Mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları incelendiğinde ara mallarda artış eğiliminin devam ettiği görüldü.
Ara mallarda kapasite kullanım oranı yüzde 74,9’a yükselirken, yatırım mallarında oran yüzde 70,3 olarak gerçekleşti.
Dayanıklı tüketim mallarında kapasite kullanım oranı yüzde 68,9 seviyesinde kaldı.
Motorlu kara taşıtlarında kapasite kullanım oranı yüzde 71,4 olurken elektronik sektöründe bu oran yüzde 76 seviyesinde gerçekleşti.