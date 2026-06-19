İmalat sanayinde kapasite kullanımı arttı

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TCMB'nin İktisadi Yönelim Anketi kapsamında 1.966 iş yerinden topladığı veriler doğrultusunda hazırlanan rapora göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı mayısta bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 74,1 seviyesine yükseldi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise nisan ayındaki yüzde 73,8 seviyesinden yüzde 74,2'ye çıkarak 0,4 puanlık artış kaydetti.

En yüksek kapasite kullanımı kağıt ve tütün sektöründe

Sektörel bazda incelendiğinde en yüksek kapasite kullanım oranı yüzde 84,4 ile kağıt sektöründe gerçekleşti. Kağıt sektörünü yüzde 84 ile tütün ve yüzde 83,9 ile ağaç ürünleri sanayi izledi.

Diğer ulaşım araçları sektöründe kapasite kullanım oranı yüzde 80,4 olurken, giyim sektöründe bu oran yüzde 77 seviyesinde gerçekleşti.

Bazı sektörlerde kapasite kullanımı düşük kaldı

Rapora göre en düşük kapasite kullanım oranı yüzde 60,7 ile deri sektöründe görüldü. İçecek sektöründe oran yüzde 66,4 olurken, motorlu kara taşıtları sektöründe yüzde 65,9, diğer imalat sanayinde ise yüzde 67,7 seviyesinde kaldı.

Bu veriler, imalat sanayinin genelinde sınırlı bir toparlanma yaşansa da sektörler arasında önemli farklılıkların sürdüğüne işaret etti.

Ara mallarında güçlü görünüm korundu

Mal grupları bazında değerlendirildiğinde, mayıs ayında en yüksek kapasite kullanım oranı yüzde 75,2 ile ara mallarında kaydedildi. Dayanıksız tüketim mallarında oran yüzde 73,1, tüketim mallarında yüzde 72,7 olarak gerçekleşti.

Yatırım mallarında kapasite kullanım oranı yüzde 70,3 seviyesinde kalırken, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 70,6 olarak ölçüldü.