İmalat sektöründe yavaşlama 14. aya taşındı: Talep zayıf, siparişler geriliyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi), Mayıs 2025 döneminde 47,2 seviyesinde gerçekleşerek sektördeki yavaşlamanın sürdüğüne işaret etti. Mart ve nisan aylarında 47,3 olarak ölçülen endeksin bu ay daha da gerilemesiyle birlikte imalat sanayi faaliyetlerinde üst üste 14. ayda da daralma gözlemlendi.

Talep tarafındaki zayıflık, sektörün genel görünümünde belirleyici olmaya devam ederken, yeni siparişlerdeki düşüş üst üste 23. ayına ulaştı. Üretimdeki ivme kaybı ise Ekim 2023’ten bu yana en yüksek hızda kaydedildi.

İstihdam ve stoklar geriledi, girdi fiyatları keskin arttı

Anket verilerine göre firmalar, talep daralmasına paralel olarak istihdam ve satın alma faaliyetlerinde nisan ayına kıyasla daha belirgin bir gerilemeye gitti. Hem girdi hem de nihai ürün stokları azaltılırken, düşük talep nedeniyle tedarikçi teslimat süreleri üst üste üçüncü ayda da kısaldı. Ancak bu kısalma önceki aya göre daha sınırlı gerçekleşti.

Girdi maliyetlerindeki keskin artış ise sektörün karşı karşıya olduğu en temel baskılardan biri olmaya devam etti. Katılımcılar maliyet artışlarının büyük ölçüde TL’deki değer kaybından kaynaklandığını bildirirken, buna rağmen nihai ürün fiyatları enflasyonu yılın en düşük seviyesine geriledi.

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, verileri değerlendirerek şunları söyledi:

“Mayıs ayı PMI verileri, Türk imalat sektörü için son aylarda gözlemlediğimiz yavaşlama eğilimini sürdürdü. Bazı firmalar, enflasyon baskılarının hafiflemeye başladığı sinyalleriyle birlikte, önümüzdeki dönemde toparlanma beklentisini koruyor.”

Sektörel görünüm: Sadece iki sektörde üretim arttı

İSO Sektörel PMI Mayıs verilerine göre, takip edilen 10 sektörden sadece ikisi —giyim ve deri ürünleri ile metalik olmayan mineral ürünler— üretim artışı kaydetti. Giyim sektörü, geçtiğimiz aylarda yaşadığı keskin daralmanın ardından belirgin bir toparlanma göstererek geçen yılın ağustos ayından bu yana ilk kez büyüme sinyali verdi.

Buna karşılık, tekstil sektörü hem üretim hem de yeni siparişler açısından en sert düşüşlerin yaşandığı alan oldu. Özellikle yeni siparişlerdeki gerileme Ekim 2023’ten bu yana en yüksek hızda gerçekleşti.

İhracatta kısmi toparlanma, istihdamda tarihi düşüş

Mayıs ayında ihracat siparişleri sınırlı da olsa toparlanma sinyalleri verdi. 10 sektörün 4’ünde ihracat siparişlerinde artış gözlendi. En güçlü artış yine giyim ve deri ürünleri grubunda kaydedildi.

Ancak istihdam verileri genel olarak zayıf seyrini sürdürdü. En keskin düşüş, kara ve deniz taşıtları sektöründe yaşanırken, bu sektör Ocak 2016’da başlayan anket tarihinin en yüksek istihdam kaybını verdi. Buna karşın, ana metal sanayi öncülüğünde üç sektörde sınırlı istihdam artışı görüldü.

Maliyet enflasyonu yavaşladı, tekstilde fiyatlar geri çekildi

Mayıs ayında girdi fiyatları çoğu sektörde artmaya devam etse de, 10 sektörün 7’sinde maliyet enflasyonu önceki aya göre hız kesti. En keskin artış ağaç ve kâğıt ürünlerinde, en yavaş artış ise giyim ve deri ürünlerinde görüldü. Nihai ürün fiyatlarında da benzer eğilim izlendi; özellikle tekstil sektörü, satış fiyatlarını üst üste üçüncü ayda da düşürerek ayrıştı.