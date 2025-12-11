ING Türkiye: Her 5 tasarruf sahibinden 1’i hisse, borsa veya fon tercih ediyor

ING Türkiye, Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nın 2025 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Araştırma, Türkiye’de her iki kişiden birinin tasarrufu bulunduğunu ortaya koyarken, özellikle gençlerde belirgin bir toparlanmayı işaret etti. 18–24 yaş grubunda tasarruf sahipliği bir önceki çeyreğe göre 10 puan artarak yüzde 47’ye yükseldi.

Katılımcıların tasarruf motivasyonlarında ise “geleceğe yatırım” yüzde 37 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 22 ile “beklenmedik risklere karşı güvence” ihtiyacı izledi.

Düzenli tasarruf edenlerin oranı yüzde 82

Tasarrufu olan bireylerin yüzde 82’si düzenli birikim yaptığını belirtti. Gelirinin yüzde 10’undan azını tasarruf edenlerin oranı 7 puan düşerek yüzde 19’a gerilerken, gelirinin yüzde 20–30’unu biriktirenlerin oranı 3 puan artışla yüzde 29’a yükseldi.

Tasarruf eğilimi olmayanlar içinde yakın dönemde tasarrufa başlamayı planlayanların oranı yüzde 27 oldu. Bu oran kadınlarda yüzde 31’e çıkarken, erkeklerde yüzde 22’de kaldı.

Yastık altı hâlâ ilk sırada: Her 5 kişiden 1’i borsada

Tasarruf araçlarında tablo değişmedi.

* Yastık altı altın: %40

* Yastık altı nakit: %25

* TL vadeli hesap: %23 (çeyreklik artış)

* Hisse senedi/borsa: %18

* Altın/metal hesapları: %18

* Fonlar: %5

Bu dağılıma göre tasarruf sahibi her 5 kişiden 1’i hisse senedi, borsa veya fon kullanıyor. Erkeklerde TL vadeli hesap, borsa ve kripto para daha çok tercih edilirken; kadınlarda yastık altı altın ve vadesiz hesap öne çıkıyor.

Hisse senedi ve borsa kullanımında 18–34 yaş grubu yüzde 25 ile en yüksek paya sahip.

Yatırım ürünleri bilgisi yüzde 40 düzeyinde

Yatırım ürünleri hakkında bilgi sahibi olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 40 oldu. Bu oran:

* 25–44 yaş grubunda %49

* 18–24 yaş grubunda %43

* 45–54 yaş grubunda %38 olarak ölçüldü.

Erkeklerde bilgi düzeyi kadınlardan 13 puan daha yüksek. Katılımcıların yüzde 93’ü bankacılık hizmetlerini kullanırken, mobil ya da internet bankacılığı kullanım oranı yüzde 92’ye ulaştı.