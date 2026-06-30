İngiltere ekonomisi beklentilere paralel büyüdü

İngiltere ekonomisi 2026 yılının ocak-mart dönemini kapsayan ilk çeyreğinde yüzde 0,6 oranında büyüdü. Ulusal İstatistik Ofisi ONS tarafından açıklanan veriler, büyümenin resmi tahminlerle uyumlu seyrettiğini ortaya koydu. Ülke ekonomisi, 2025 yılının son çeyreğinde revize edilen rakamlarla yüzde 0,1 oranında büyüme kaydetmişti.

Hizmet sektörü ekonomik büyümeyi destekledi

Ekonomik faaliyetler yılın ilk çeyreğinde geniş tabanlı bir performans sergiledi. Üç ana sektör de toplam üretime pozitif katkı sağladı. Hizmet sektörü yüzde 0,8 oranında büyüyerek dönem içindeki en güçlü performansı ortaya koydu ve toplam Gayrisafi Yurt İçi Hasıla büyümesine en büyük desteği verdi. Kişi başına düşen reel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla ise aynı dönemde yüzde 0,6 oranında artış gösterdi. Yıllık bazda kıyaslandığında kişi başına düşen reel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 yükseldi.

Hanehalkı finansal dengelerinde gerileme yaşandı

Toplam ekonomik çıktıdaki iyileşmeye karşın hanehalkı finansal göstergeleri zayıfladı. Kişi başına düşen reel hanehalkı harcanabilir geliri yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,8 oranında azaldı. Söz konusu düşüş, 2025 yılı son çeyreğinde kaydedilen yüzde 1,2 oranındaki artışın ardından geldi. Hanehalkı tasarruf oranı ise 0,7 puan azalarak yüzde 8,9 seviyesine geriledi. İstatistik kurumu, bu düşüşün emeklilik dışı tasarruflardaki azalmadan kaynaklandığını belirtti.

ONS, ulusal hesap verilerindeki güncellemeler kapsamında yıllık büyüme tahminlerini de revize etti. Kurum, 2025 yılı büyüme tahminini yüzde 1,4 seviyesinden yüzde 1,3 seviyesine indirdi. 2024 yılına ilişkin yıllık büyüme tahmini ise yüzde 1,0 seviyesinde sabit bırakıldı. Yapılan revizyonlar 2024 yılı ilk çeyreğinden 2026 yılı ilk çeyreğine kadar olan dönemi kapsadı. Güncellemeler, katma değer vergisi verilerinin ilk kez dahil edilmesi ve mevsimsel düzeltmelerin yeniden incelenmesiyle şekillendi.