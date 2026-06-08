İngiltere kamu borcu artış hızında dünya ikincisi oldu

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Uluslararası Para Fonu (IMF) verileri, İngiltere'nin net kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranının son 25 yılda üç katına çıktığını gösteriyor. Ülke, bu dönemde borç yükü en hızlı artan ülkeler listesinde Botsvana'nın ardından ikinci sırada yer alıyor. Ekonomistler ve siyasetçiler, bu borç seviyesinin tahvil piyasasında bir çöküşü tetikleme riski taşıdığını belirtiyor.

IMF verilerine göre İngiltere'nin borcunun GSYİH'ye oranı 2001 yılındaki yüzde 30,4 seviyesinden bugün yüzde 95,5'e yükselerek 65 yüzdelik puanlık bir artış kaydetti. Aynı dönemde sadece Botsvana, elmas ticaretindeki gerileme nedeniyle yüzde 167 yüzdelik puanlık bir artışla İngiltere'yi geride bıraktı. İngiltere, 2000 yılından bu yana bütçe fazlası vermeyi başaramadı.

İngiltere tahvil piyasası borç yükü nedeniyle baskı altında

Yatırımcılar, artan borç yükü karşısında İngiliz hükümetine borç vermek için tahvil piyasası üzerinden daha yüksek getiri talep ediyor. Moody's Analytics analisti Colin Ellis, yüksek borç yükünün tahvil piyasalarında tedirginlik yarattığını ifade ediyor. İngiltere'nin toplam borç miktarının yakın zamanda ilk kez 3 trilyon sterlin sınırını aşması bekleniyor.

Maliye Bakanı Rachel Reeves tarafından belirlenen mali kurallara göre, hükümetin bütçe tahmininin beşinci yılında borcun GSYİH'ye oranının düştüğünü göstermesi gerekiyor. Muhalefet ise mevcut politikaların borcu her yıl daha da artıracağını savunuyor.

Siyasi tartışmalar kamu harcamaları üzerinde yoğunlaşıyor

Başbakan Sir Keir Starmer, parti içinden gelen harcamaları artırma baskılarıyla karşı karşıya kalıyor. İşçi Partisi içindeki liderlik yarışında adı geçen Andy Burnham, daha önce tahvil piyasalarına bağımlılıktan kurtulma çağrısı yapsa da daha sonra mali kurallara sadık kalacağını açıkladı.

Eski Mali Çalışmalar Enstitüsü Başkanı Paul Johnson, siyasi partilerin seçim dönemlerinde vergi artışları ve harcamalar konusunda şeffaf davranmadığını belirtiyor. Johnson, 2010'lu yıllardaki kemer sıkma politikalarına rağmen bütçe açığını azaltma çabalarının yetersiz kaldığını vurguluyor. Küresel finans krizi, salgın dönemi ve enerji krizi gibi şoklar, İngiltere'nin borç yükünü artıran temel faktörler olarak öne çıkıyor. Savunma harcamalarındaki artış gereksinimi ve İran'daki savaşın yarattığı büyüme riskleri ise bütçe üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor.