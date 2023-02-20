İngiltere'de konut fiyatları şubatta sınırlı şekilde arttı

İngiliz emlak şirketi Rightmove’dan yapılan açıklamada, ülkede ortalama konut fiyatının şubatta önceki aya kıyasla 14 sterlin artarak 362 bin 452 sterlin seviyesine ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, konut fiyatlarındaki yükselişin aylık bazda 2001 yılından bu yana şubat ayında görülen en düşük artış olduğu kaydedildi.

Konut fiyatlarının 2019 yılına kıyasla yüzde 11 daha düşük olduğu belirtilen açıklamada, son yıllarda konut fiyatlarında görülen yükseliş eğiliminin sürdürülemez olduğu, göstergelerin geçen yılın sonlarında sektörde görülen türbülansın sonrasında daha dengeli bir piyasanın oluşması yönünde olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ülkede artan hayat pahalılığı ve yükselen faiz oranları nedeniyle hane halkı harcamalarının büyük oranda baskılandığı, şubatta yıllık bazda konut fiyatlarının yüzde 6,3 yükseldiği bildirilmişti.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta yıllık bazda yüzde 10,1 artmıştı.