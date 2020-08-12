İnşaat maliyet endeksi haziranda yükseldi

12 Ağustos 2020

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, inşaat maliyet endeksi, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,78, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,47 arttı. Malzeme endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,34 artarken işçilik endeksi yüzde 0,33 azaldı. Yıllık değişimler ise malzeme endeksinde yüzde 4,19, işçilik endeksinde yüzde 14,73 artış oldu.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,04 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,76 artarken işçilik endeksi yüzde 0,16 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 4,84, işçilik endeksi yüzde 14,93 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,92, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,56 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,31 artarken işçilik endeksi yüzde 0,98 azaldı. Bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 2,12, işçilik endeksi yüzde 14,02 arttı.