İnşaat maliyet endeksi nisanda aylık yüzde 2,12, yıllık yüzde 71,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,12, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71,8 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 2,71, işçilik endeksi yüzde 0,99 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 57,21, işçilik endeksi de yüzde 109,73 artış kaydetti.

Bina inşaatı maliyet endeksi, aylık bazda yüzde 2,14, yıllık bazda yüzde 70,5 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksinde yüzde 2,77, işçilik endeksinde de yüzde 0,99 artış görüldü. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 55,12, işçilik endeksi de yüzde 109,13 yükseliş gösterdi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, aylık bazda 2,05, yıllık bazda 76,18 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksinde yüzde 2,52, işçilik endeksinde yüzde 1,01 artış kaydedildi. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksinde yüzde 63,94, işçilik endeksinde yüzde 111,96 yükseliş kayıtlara geçti.