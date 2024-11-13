İnşaat maliyet endeksinde yıllık artış yüzde 38,93 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

İnşaat maliyet endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,57 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,93 artış gösterdi.

İnşaat maliyeti endeksi ağustosta yüzde 1,18 artarken, yıllık bazda artış yüzde 41,54 olmuştu ve 3 yılın en düşük seviyesine gelmişti. Eylülde de yıllık bazda en düşük seviyede kalmaya devam etti.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,77 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,18 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 31,56 arttı, işçilik endeksi yüzde 56,68 arttı.

Bina inşaatı maliyet yıllık yüzde 40,59 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,78 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,59 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,14 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,09 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 33,98 arttı, işçilik endeksi yüzde 55,69 arttı.