İnşaat maliyetleri kasımda yüzde 23 yükseldi
İnşaat maliyet endeksi, geçen yılın kasım ayında yıllık bazda yüzde 22,99, aylık bazda ise 2,90 artış kaydetti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, inşaat maliyet endeksi, 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,90, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,99 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,03, işçilik endeksi yüzde 0,35 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27,19, işçilik endeksi yüzde 14,16 arttı.
Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 22,76, aylık yüzde 2,94 arttı
Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,76 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,12, işçilik endeksi yüzde 0,34 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 26,90, işçilik endeksi yüzde 14,27 arttı.
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 23,75, aylık
yüzde 2,76 arttı
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre
yüzde 2,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,75 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,73, işçilik endeksi yüzde 0,37 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 28,13, işçilik endeksi
yüzde 13,76 arttı.