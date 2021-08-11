İnşaat maliyetlerinde rekor artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, inşaat maliyet endeksi, 2021 yılı haziran ayında bir önceki aya göre, yüzde 2,89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,48 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,23 arttı işçilik endeksi yüzde 0,40 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 53,70, işçilik endeksi yüzde 19,88 arttı.

İnşaat maliyet endeksinde, veri setinin yayınlanmaya başladığı 2015'ten bu yana en yüksek yıllık artış kaydedildi.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 42,49, aylık yüzde 2,85 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,85, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,49 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,15 arttı işçilik endeksi yüzde 0,29 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 53,90, işçilik endeksi yüzde 20,08 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 42,46, aylık yüzde 3,05 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,05, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,46 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,49 arttı işçilik endeksi yüzde 0,81 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 53,06, işçilik endeksi yüzde 19,15 arttı.