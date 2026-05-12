İnşaat maliyetlerinde yükseliş sürüyor: Yıllık artış yüzde 27’yi aştı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre inşaat maliyet endeksi mart ayında hem aylık hem yıllık bazda artış gösterdi. Endekste özellikle malzeme maliyetlerindeki yükseliş dikkat çekerken, bina dışı yapılardaki maliyet artışı yüzde 30’u aştı.

Yıllık artış yüzde 27’yi geçti

TÜİK verilerine göre inşaat maliyet endeksi, 2026 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,76, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 27,24 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 3,50 artarken, işçilik endeksi yüzde 1,54 yükseldi. Yıllık bazda ise malzeme maliyetleri yüzde 25,61, işçilik maliyetleri yüzde 30,07 artış kaydetti.

Bina inşaatı maliyetlerinde artış sürüyor

Bina inşaatı maliyet endeksi mart ayında aylık yüzde 1,89, yıllık bazda ise yüzde 26,26 arttı.

Bu dönemde bina inşaatlarında malzeme endeksi aylık yüzde 2,23, işçilik endeksi yüzde 1,33 yükseldi. Yıllık bazda malzeme maliyetleri yüzde 24,17, işçilik maliyetleri ise yüzde 29,76 olarak hesaplandı.

Bina dışı yapılarda maliyet artışı hızlandı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi mart ayında dikkat çeken bir yükseliş gösterdi. Endeks aylık yüzde 5,63, yıllık bazda ise yüzde 30,46 arttı.

Söz konusu yapılarda malzeme endeksi aylık yüzde 7,48 yükselirken, işçilik endeksi yüzde 2,28 arttı. Yıllık bazda ise malzeme maliyetleri yüzde 30,09, işçilik maliyetleri yüzde 31,16 artış gösterdi.